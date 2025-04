Zoom im Fokus: Störung gemeldet - Aktie fester

Am Abend mitteleuropäischer Zeit berichteten tausende Nutzer bei Portalen wie allestörungen.de von Problemen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Zoom -Website mit dem Status der verschiedenen Dienste zeigte an, dass unter anderem Videokonferenzen sowie der Telefoniedienst in Asien teilweise gestört waren.

Zoom ist seit der Corona-Pandemie zu einem zentralen Kommunikationsdienst für viele Unternehmen geworden und wurde über Videokonferenzen hinaus auch zum Telefonie-Anbieter.

Die Zoom-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,67 Prozent höher bei 71,68 US-Dollar.

SAN JOSE (awp international)