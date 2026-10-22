Vitec Software Group AB Aktie 30840841 / SE0007871363
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vitec Software Group (B) legt Quartalsergebnis vor
Vitec Software Group (B) wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 3,41 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,82 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Vitec Software Group (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 900,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 854,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,58 SEK, gegenüber 10,96 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,73 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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