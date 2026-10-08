Vitec Software Group AB Aktie 30840841 / SE0007871363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Vitec Software Group (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,41 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitec Software Group (B) ein EPS von 2,82 SEK je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 854,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 900,5 Millionen SEK aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,58 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,96 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,73 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 3,63 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vitec Software Group AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Vitec Software Group (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Vitec Software Group (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Vitec Software Group AB (B)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.