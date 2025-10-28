Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9244 -0.2%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’940 -1.3%  Bitcoin 89’838 -1.0%  Dollar 0.7934 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Airbus SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: OMV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen im Fokus 28.10.2025 23:37:00

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UBS öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

UBS
30.92 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

UBS öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,488 USD je Aktie gegenüber 0,390 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 11,92 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 18,86 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 1,40 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 47,80 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 76,51 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

UBS-Aktie dennoch fester: Ex-Händler Tom Hayes fordert 400 Millionen Dollar Schadenersatz
UBS-Aktie höher: US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026 erwartet
So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?