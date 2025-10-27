UBS-Aktie höher: US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026 erwartet

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'495 -0.6%  SPI 17'260 -0.5%  Dow 47'425 0.5%  DAX 24'285 0.2%  Euro 0.9268 0.1%  EStoxx50 5'708 0.6%  Gold 3'993 -2.1%  Bitcoin 91'564 0.5%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 66.2 0.8% 
Internes Memo 27.10.2025 15:43:00

Die Grossbank UBS rechnet mit einer Genehmigung ihrer nationalen Banklizenz in den USA im Jahr 2026.

Damit wäre das Institut die erste Schweizer Bank, die eine solche Lizenz erhält.

Das geht aus einem internen Memo von Rob Karofsky und Mike Camacho an die Mitarbeitenden in den USA hervor. Der Inhalt des Memos der beiden hochrangigen UBS-Manager in den USA wurde gegenüber AWP von einem Pressesprecher bestätigt.

Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hiess es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihre Bankaktivitäten über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus landesweit anzubieten.

Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern, heisst es.

Die UBS-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,38 Prozent auf 30,81 Franken.

ra/cg

Zürich (awp)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI leichter -- DAX stärker -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Novartis-Aktie im Minus, Avidity Biosciences-Aktie mit Kurssprung: Novartis übernimmt Avidity Biosciences
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Highland Critical Minerals im Höhenflug: Warum sich die Aktie binnen Wochen verdoppelt hat

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
