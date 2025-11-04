Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Robinhood Aktie

Zahlenvorlage in Sicht 04.11.2025 09:18:00

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Robinhood öffnet seine Bücher.

Robinhood
114.49 CHF -1.75%
Robinhood wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,538 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 216,47 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 88,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 643,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,33 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Robinhood-Aktie nach Allzeithoch tiefer: Krypto-Offensive und technische Innovationen
Robinhood schneidet bei Umsatz und Gewinn besser ab als erwartet
AppLovin und Robinhood springen zweistellig hoch: Sprung in den S&P-500 geschafft

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com,OpturaDesign / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

