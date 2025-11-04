Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Robinhood wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,538 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 216,47 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 88,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 643,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,33 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch