Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne

Um 17:58 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.06 Prozent auf 6’826.11 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55.566 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.781 Prozent auf 6’875.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’822.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’826.11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’879.17 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.283 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 6’688.46 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’339.39 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, mit 5’705.45 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16.32 Prozent nach oben. Bei 6’920.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Illumina (+ 23.37 Prozent auf 122.15 USD), Amazon (+ 10.44 Prozent auf 246.13 USD), Coinbase (+ 7.89 Prozent auf 354.44 USD), DXC Technology (+ 7.73 Prozent auf 13.94 USD) und Robinhood (+ 6.76 Prozent auf 147.40 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen DexCom (-14.66 Prozent auf 58.20 USD), Monolithic Power Systems (-10.90 Prozent auf 969.00 USD), Seagate Technology (-8.81 Prozent auf 244.70 USD), Advance Auto Parts (-8.60 Prozent auf 46.34 USD) und Erie Indemnity (-6.90 Prozent auf 288.26 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 28’387’620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.264 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch