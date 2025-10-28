Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,316 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 718,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 574,6 Millionen EUR umsetzen können.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,986 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,270 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,98 Milliarden EUR, gegenüber 2,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

