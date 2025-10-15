Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Rallis India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rallis India
289.10 INR -1.70%
Rallis India wird am 16.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,93 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Rallis India 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,43 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rallis India 9,28 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,67 INR, gegenüber 6,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 30,56 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,56 Milliarden INR generiert wurden.

