Donnerstagshandel in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.32 Prozent leichter bei 6’778.61 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.966 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.528 Prozent leichter bei 6’833.22 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’869.50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’772.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’870.43 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.670 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6’798.40 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’870.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’842.63 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1.16 Prozent nach. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’710.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell The Trade Desk A (+ 18.87 Prozent auf 29.92 USD), Expedia (+ 11.02 Prozent auf 246.16 USD), Booking (+ 7.37 Prozent auf 4’567.26 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.91 Prozent auf 66.20 USD) und DXC Technology (+ 6.65 Prozent auf 13.31 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-9.08 Prozent auf 52.55 USD), Alaska Air Group (-8.50 Prozent auf 44.24 USD), Comfort Systems USA (-8.35 Prozent auf 1’310.95 USD), Corning (-8.17 Prozent auf 133.00 USD) und United Airlines (-6.26 Prozent auf 94.19 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’153’244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.773 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

