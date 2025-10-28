Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch 1,81 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,55 Prozent auf 32,27 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,61 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,19 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 134,65 Milliarden EUR, gegenüber 145,59 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch