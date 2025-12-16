Ausblick: Jabil Circuit präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jabil Circuit lässt sich am 17.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jabil Circuit die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,70 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 206,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,03 Milliarden USD gegenüber 6,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,07 USD im Vergleich zu 5,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,42 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch