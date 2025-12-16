Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’287 -0.4%  Bitcoin 68’715 -0.1%  Dollar 0.7963 0.1%  Öl 60.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Cicor-Aktie: Übernahmekandidat TT Electronics spricht sich für Barvariante aus
Roche-Aktie: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
Suche...

Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 07:01:06

Ausblick: Jabil Circuit präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jabil Circuit
177.94 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

Jabil Circuit lässt sich am 17.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jabil Circuit die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,70 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 206,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,03 Milliarden USD gegenüber 6,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,07 USD im Vergleich zu 5,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,42 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch