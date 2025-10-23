Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Honeywell wird am 23.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,57 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,98 Prozent erhöht. Damals waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,73 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,71 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,87 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 38,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch