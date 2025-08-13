|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 17:07:00
Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HelloFresh legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
HelloFresh wird sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,496 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 EUR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,71 Milliarden EUR aus - eine Minderung von 12,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HelloFresh einen Umsatz von 1,95 Milliarden EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,427 EUR, gegenüber -0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,66 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
