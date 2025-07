Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daimler Truck präsentiert in der am 01.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR gegenüber 0,930 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Daimler Truck 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,66 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,84 EUR im Vergleich zu 3,64 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 51,91 Milliarden EUR, gegenüber 54,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch