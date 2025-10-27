Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 11:12:00

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corning wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,665 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 24,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,14 Milliarden USD waren.

