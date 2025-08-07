Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canopy Growth wird am 08.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,230 CAD. Dies würde einen Gewinn von 85,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Canopy Growth -1,600 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 66,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,815 CAD, gegenüber -5,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 271,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch