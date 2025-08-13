Canopy Growth-Aktie: Roth MKM hält trotz Verlusten an Kaufempfehlung fest

• Roth bestätigt Kaufempfehlung• Umsatz gestiegen, Verlust weiter hoch• Aktie nach Zahlen mit Kurssprung

Roth MKM behält Kaufempfehlung für Canopy Growth bei

Bill Kirk, Analyst bei Roth MKM, hat gestern seine Kaufempfehlung für Canopy Growth bekräftigt, wie THE GLOBE AND MAIL berichtet. Das Kursziel legte er auf 8,00 CAD fest. Die Canopy Growth-Aktien beendeten den Handel am Montag in Toronto bei 2,14 CAD.

Derweil bleibt die Wall Street insgesamt vorsichtig bis pessimistisch. Grosse Finanzinstitute wie Piper Sandler halten an ihrer untergewichteten Einstufung fest, wie MarketBeat berichtet.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten drei Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für Canopy Growth abgegeben. Von diesen empfiehlt ein Analyst die Aktie zum Kauf, ein Analyst rät zum Halten und ein Analyst vergab ein Sell-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,69 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 5,81 US-Dollar und die niedrigste bei 1,09 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 73,55 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1,55 US-Dollar an der US-Börse NASDAQ.

Jüngste Quartalszahlen zeigen gemischtes Bild

Laut der offiziellen Mitteilung von Canopy Growth vom 8. August 2025 konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, mit einem Netto-Umsatz von 72,1 Millionen kanadischen Dollar nach 66 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Trotz dieser positiven Entwicklung auf der Umsatzseite bleibt die Profitabilität ein erhebliches Problem. Der Nettoverlust belief sich auf 41,5 Millionen CAD, und obwohl sich das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte, verharrt es weiterhin im negativen Bereich.

Canopy Growth-Aktie mit Kurssprung

Nach Vorlage der Quartalszahlen sprang die Canopy Growth-Aktie am Freitag an der NASDAQ letztlich um 19,05 Prozent nach oben auf 1,2500 US-Dollar und auch am Montag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort: Die Canopy Growth-Aktie hat am Montag an der NADSAQ letztlich 26,4 Prozent auf 1,58 US-Dollar gewonnen. Am Dienstag gab es eine Unterbrechung für die Rally: Zwar ging es im Tageshoch bis auf 1,8050 US-Dollar nach oben, im Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab, sodass die Aktie letztlich 1,90 Prozent auf 1,55 US-Dollar verlor. Am Mittwoch notiert das Papier vorbörslich wieder höher: Zeitweise geht es für die Anteilsscheine um 1,29 Prozent auf 1,57 US-Dollar hoch. Seit Jahresbeginn hat die Canopy Growth-Aktie jedoch rund 43 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 12.08.2025).

Redaktion finanzen.ch