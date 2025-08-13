Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’912 0.2%  SPI 16’609 0.1%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’222 0.8%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’382 0.9%  Gold 3’356 0.3%  Bitcoin 96’823 -0.1%  Dollar 0.8032 -0.4%  Öl 66.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Siemens Energy-Aktie im Blick: Rekordaufträge, Ausblick angehoben und Dividende wieder möglich
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden
Porsche-Aktie legt trotzdem zu: Gewinnwarnung nach Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr
AAMG-Deal voraus?: Lilium-Aktie im Höhenflug
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufempfehlung 13.08.2025 14:27:38

Canopy Growth-Aktie: Roth MKM hält trotz Verlusten an Kaufempfehlung fest

Canopy Growth-Aktie: Roth MKM hält trotz Verlusten an Kaufempfehlung fest

Roth MKM bestätigt die Kaufempfehlung für Canopy Growth. Obwohl die jüngsten Quartalszahlen ein gemischtes Bild zeigten, legte die Aktie in den letzten Tagen deutlich zu.

Canopy Growth
0.93 CHF 3.33%
Kaufen Verkaufen
• Roth bestätigt Kaufempfehlung
• Umsatz gestiegen, Verlust weiter hoch
• Aktie nach Zahlen mit Kurssprung

Roth MKM behält Kaufempfehlung für Canopy Growth bei

Bill Kirk, Analyst bei Roth MKM, hat gestern seine Kaufempfehlung für Canopy Growth bekräftigt, wie THE GLOBE AND MAIL berichtet. Das Kursziel legte er auf 8,00 CAD fest. Die Canopy Growth-Aktien beendeten den Handel am Montag in Toronto bei 2,14 CAD.

Derweil bleibt die Wall Street insgesamt vorsichtig bis pessimistisch. Grosse Finanzinstitute wie Piper Sandler halten an ihrer untergewichteten Einstufung fest, wie MarketBeat berichtet.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten drei Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für Canopy Growth abgegeben. Von diesen empfiehlt ein Analyst die Aktie zum Kauf, ein Analyst rät zum Halten und ein Analyst vergab ein Sell-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,69 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 5,81 US-Dollar und die niedrigste bei 1,09 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 73,55 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1,55 US-Dollar an der US-Börse NASDAQ.

Jüngste Quartalszahlen zeigen gemischtes Bild

Laut der offiziellen Mitteilung von Canopy Growth vom 8. August 2025 konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, mit einem Netto-Umsatz von 72,1 Millionen kanadischen Dollar nach 66 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Trotz dieser positiven Entwicklung auf der Umsatzseite bleibt die Profitabilität ein erhebliches Problem. Der Nettoverlust belief sich auf 41,5 Millionen CAD, und obwohl sich das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte, verharrt es weiterhin im negativen Bereich.

Canopy Growth-Aktie mit Kurssprung

Nach Vorlage der Quartalszahlen sprang die Canopy Growth-Aktie am Freitag an der NASDAQ letztlich um 19,05 Prozent nach oben auf 1,2500 US-Dollar und auch am Montag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort: Die Canopy Growth-Aktie hat am Montag an der NADSAQ letztlich 26,4 Prozent auf 1,58 US-Dollar gewonnen. Am Dienstag gab es eine Unterbrechung für die Rally: Zwar ging es im Tageshoch bis auf 1,8050 US-Dollar nach oben, im Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab, sodass die Aktie letztlich 1,90 Prozent auf 1,55 US-Dollar verlor. Am Mittwoch notiert das Papier vorbörslich wieder höher: Zeitweise geht es für die Anteilsscheine um 1,29 Prozent auf 1,57 US-Dollar hoch. Seit Jahresbeginn hat die Canopy Growth-Aktie jedoch rund 43 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 12.08.2025).

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden
NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt
Palantir-Aktie auf Rekordkurs: Kooperation mit SOMPO ausgebaut

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canopy Growth Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Canopy Growth Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
07:00 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke auf dem Prüfstand
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’369.11 19.65 BXPSBU
Short 12’619.95 13.83 BOIS7U
Short 13’105.81 8.81 BP9SUU
SMI-Kurs: 11’912.46 13.08.2025 14:19:37
Long 11’376.04 19.18 BK5S8U
Long 11’143.27 13.83 BMYSUU
Long 10’651.02 8.87 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag tief
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls fester

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}