22.09.2025 07:01:06

Ausblick: AutoZone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AutoZone
3050.32 CHF -4.48%
Kaufen Verkaufen

AutoZone äussert sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 50,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AutoZone 51,58 USD je Aktie eingenommen.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,21 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AutoZone für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,25 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 146,80 USD, gegenüber 149,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 18,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 18,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch