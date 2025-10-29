Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alphabet C (ex Google) gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Alphabet C
216.33 CHF 1.62%
Alphabet C (ex Google) wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

49 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alphabet C (ex Google) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,12 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 48 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,96 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 68 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich auf 395,62 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie höher: Anthropic erhält milliardenschwere Cloud-Rechenleistung von Google
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Alphabet-Aktie: Google hat Super-Algorithmus für Quantencomputer entwickelt

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,Naypong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

