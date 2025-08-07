|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zimmervermittler mit Bilanz
|
07.08.2025 10:04:00
Airbnb-Aktie verliert dennoch deutlich: Airbnb kann Gewinn steigern
Für Airbnb-Investoren wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend. Der Zimmervermittler hat seine Bücher geöffnet.
Der Umsatz lag mit 3,096 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (3,03 Milliarden US-Dollar), im Vergleich zum Vorjahr, als noch Erlöse von 2,75 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, stieg er an.
Die Airbnb-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 5,97 Prozent tiefer bei 122,71 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbnb
|
06.08.25
|Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.07.25
|Booking.com, Expedia und Airbnb: Wie wir in Zukunft Reisen buchen - Podcast (Spiegel Online)
|
28.07.25
|Booking.com, Expedia und Airbnb: Wie wir in Zukunft Reisen buchen (Spiegel Online)
|
18.07.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.07.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
01.07.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
30.06.25
|Börse New York: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
26.06.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Airbnb
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne etwas aus -- DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen freundlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es nach stabilem Start am Donnerstag aufwärts. Beim DAX sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien dominieren am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}