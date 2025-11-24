Abercrombie & Fitch Aktie 522413 / US0028962076
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
So sehen die Prognosen der Experten für die Abercrombie Fitch-Bilanz aus.
Abercrombie Fitch veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 10,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Abercrombie & Fitch Co.
|
10.11.25
|Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Abercrombie Fitch stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
