Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge
Siemens-Aktie gibt ab: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil wird offenbar erwogen
Erste Schätzungen: HP präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Diversifiziert und flexibel: So funktioniert die Core-Satellite-Strategie
Suche...

Abercrombie & Fitch Aktie 522413 / US0028962076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten im Fokus 10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Abercrombie Fitch-Bilanz.

Abercrombie & Fitch
56.69 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

Abercrombie Fitch wird voraussichtlich am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,82 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch