12.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Abercrombie Fitch-Bilanz.
Abercrombie Fitch stellt voraussichtlich am 27.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,50 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Abercrombie Fitch 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,19 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Abercrombie Fitch 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,29 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,19 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
