Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Plus

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.42 Prozent auf 23’679.17 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.53 Prozent fester bei 23’941.78 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’581.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23’946.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’678.94 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.603 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’660.01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 21’122.45 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 18’095.15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 22.81 Prozent zu. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 17.08 Prozent auf 8.57 USD), Methanex (+ 13.46 Prozent auf 38.44 USD), OSI Systems (+ 13.46 Prozent auf 276.63 USD), Amazon (+ 10.44 Prozent auf 246.13 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 8.75 Prozent auf 58.48 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-20.00 Prozent auf 0.50 USD), DexCom (-14.66 Prozent auf 58.20 USD), Monolithic Power Systems (-10.90 Prozent auf 969.00 USD), InterDigital (-9.69 Prozent auf 357.96 USD) und Donegal Group B (-7.25 Prozent auf 14.21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 28’387’620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.264 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Donegal Group B-Aktie mit 2.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Donegal Group B-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch