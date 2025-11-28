NASDAQ Composite-Handel aktuell: So steht der NASDAQ Composite am Mittag

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.43 Prozent auf 23’314.07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.331 Prozent fester bei 23’291.59 Punkten in den Handel, nach 23’214.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23’332.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’250.51 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 3.70 Prozent zu. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Wert von 23’827.49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’705.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, den Wert von 19’060.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20.92 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Geospace Technologies (+ 16.10 Prozent auf 12.91 USD), Intel (+ 8.03 Prozent auf 39.77 USD), Century Casinos (+ 6.25 Prozent auf 1.53 USD), Lifetime Brands (+ 5.41 Prozent auf 3.70 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4.29 Prozent auf 53.27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-8.51 Prozent auf 16.02 USD), Bassett Furniture Industries (-4.31 Prozent auf 15.11 USD), inTest (-3.65 Prozent auf 7.65 USD), CRESUD (-3.42 Prozent auf 11.87 USD) und Astro-Med (-2.93 Prozent auf 7.63 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’662’104 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.782 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

