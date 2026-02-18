Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'807 0.4%  SPI 19'036 0.4%  Dow 49'851 0.6%  DAX 25'287 1.2%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6'105 1.4%  Gold 4'998 2.4%  Bitcoin 51'787 -0.4%  Dollar 0.7723 0.3%  Öl 69.8 3.6% 
Top News
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
Index-Bewegung 18.02.2026 18:01:09

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Der NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus.

Um 17:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.21 Prozent auf 25’000.63 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.175 Prozent auf 24’744.87 Punkte an der Kurstafel, nach 24’701.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’696.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’047.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’529.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’503.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22’164.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.815 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’387.47 Zählern.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Cadence Design Systems (+ 9.26 Prozent auf 309.70 USD), AppLovin (+ 7.20 Prozent auf 403.50 USD), Micron Technology (+ 6.95 Prozent auf 427.57 USD), Synopsys (+ 5.56 Prozent auf 445.40 USD) und Palantir (+ 4.69 Prozent auf 139.26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-6.39 Prozent auf 153.05 USD), T-Mobile US (-2.40 Prozent auf 214.35 USD), Fiserv (-2.35 Prozent auf 61.96 USD), NXP Semiconductors (-1.78 Prozent auf 240.72 USD) und Exelon (-1.75 Prozent auf 47.20 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’177’206 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.754 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
