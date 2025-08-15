Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 44’946.12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.441 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.045 Prozent schwächer bei 44’890.84 Punkten in den Handel, nach 44’911.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’203.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44’897.98 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.72 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’023.29 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Stand von 42’322.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’563.06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 6.02 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’203.52 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 11.98 Prozent auf 304.01 USD), Salesforce (+ 3.89 Prozent auf 242.44 USD), Amgen (+ 2.13 Prozent auf 296.47 USD), Merck (+ 1.75 Prozent auf 84.21 USD) und Verizon (+ 1.70 Prozent auf 44.24 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-4.47 Prozent auf 66.20 USD), 3M (-2.72 Prozent auf 152.39 USD), Caterpillar (-2.33 Prozent auf 407.79 USD), Goldman Sachs (-2.21 Prozent auf 730.72 USD) und Home Depot (-1.96 Prozent auf 339.45 EUR).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40’681’967 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.802 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.29 Prozent.

Redaktion finanzen.ch