Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester

Um 15:41 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.95 Prozent auf 4’547.76 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.384 Prozent auf 4’522.45 Punkte an der Kurstafel, nach 4’505.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’522.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’556.50 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’348.60 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 26.02.2025, bei 4’775.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Stand von 4’496.66 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4.82 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2.99 Prozent auf 218.65 EUR), Airbus SE (+ 2.12 Prozent auf 160.58 EUR), BASF (+ 1.88 Prozent auf 42.19 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.68 Prozent auf 51.39 EUR) und Richemont (+ 1.34 Prozent auf 158.75 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.21 Prozent auf 569.60 EUR), Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 88.74 CHF), Enel (+ 0.31 Prozent auf 8.11 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.46 Prozent auf 4.82 EUR) und UBS (+ 0.77 Prozent auf 26.29 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’474’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303.954 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.93 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch