NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas unter den Marktschätzungen gelegen, die Jahresziele aber ohne mögliche Zoll-Auswirkungen bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Asumendi erwartet, dass der Konzern Maßnahmen zur Abfederung der Zollbelastungen ausarbeitet./ajx/gl;