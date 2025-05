Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsende

Zum Handelsende verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1.22 Prozent auf 3’877.75 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 656.868 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.233 Prozent fester bei 3’839.95 Punkten in den Handel, nach 3’831.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’884.93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’831.06 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’588.29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’803.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2024, wurde der TecDAX mit 3’439.83 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 12.84 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’905.01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5.74 Prozent auf 86.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.53 Prozent auf 39.72 EUR), Kontron (+ 3.83 Prozent auf 23.32 EUR), Siltronic (+ 3.31 Prozent auf 36.78 EUR) und QIAGEN (+ 2.70 Prozent auf 38.63 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-10.30 Prozent auf 7.51 EUR), Eckert Ziegler (-1.50 Prozent auf 62.25 EUR), Bechtle (-1.40 Prozent auf 39.42 EUR), freenet (-0.96 Prozent auf 29.02 EUR) und Nordex (-0.68 Prozent auf 17.43 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’940’540 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 305.995 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.26 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch