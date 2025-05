Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich ein Plus in Höhe von 0.55 Prozent auf 5’424.92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.391 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.078 Prozent leichter bei 5’391.13 Punkten, nach 5’395.33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’388.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’436.28 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’154.12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’472.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’059.20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1.89 Prozent auf 34.70 EUR), SAP SE (+ 1.28 Prozent auf 265.65 EUR), Airbus SE (+ 1.25 Prozent auf 162.20 EUR), BASF (+ 1.20 Prozent auf 42.87 EUR) und Stellantis (+ 1.11 Prozent auf 9.22 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-1.04 Prozent auf 8.06 EUR), BMW (-0.47 Prozent auf 76.44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.40 Prozent auf 95.44 EUR), Eni (-0.22 Prozent auf 12.99 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.17 Prozent auf 571.20 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4’940’540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 305.995 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.09 Prozent bei der Eni-Aktie an.

