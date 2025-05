Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ging es aufwärts.

Der SMI startete den Handel klar höher. Im Anschluss zeigte er sich weiterhin freundlich und ging 0,97 Prozent fester bei 12'317,07 Einheiten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der positiven Tendenz des Leitindex, nachdem sie bereits stärker in die Sitzung eingestiegen waren. Zum Handelsschluss waren noch Aufschläge von 1,06 Prozent auf 16'950,37 Zählern bzw. 1,12 Prozent auf 2'008,41 Punkte zu sehen.

Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Montag ganz im Zeichen der neuesten Wendungen im US-Zollstreit mit der EU mit Gewinnen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU nun um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben zu wollen. Entsprechend verzeichneten auch andere wichtige europäische Märkte Kursgewinne.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger am Montag beherzt zu.

Der DAX eröffnete deutlich höher und konnte damit bereits bei Handelsbeginn die 24'000-Punkte-Marke nehmen. Im weiteren Verlauf hielt er sich weiterhin klar auf grünem Terrain und beendete die Sitzung mit +1,68 Prozent bei 24'027,65 Einheiten.

Der DAX erholte sich am Montag ein gutes Stück von seinem Zoll-Schock vor dem Wochenende. Denn US-Präsident Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben. Dies sorgte bei den Anlegern für etwas Erleichterung. Am Freitag war der DAX zunächst bis auf drei Punkte an seinen jüngsten Rekord bei 24'152 Zählern herangelaufen, dann aber nach der Zoll-Drohung bis auf 23'274 Punkte abgedreht. An der 21-Tage-Linie im Bereich der alten Rekorde vom März fanden sich jedoch wieder Käufer, sodass im Kurschart eine kleine Top-Bildung noch abgewendet werden konnte.

WALL STREET

Die Börsen in der USA bleiben am Montag wegen des Feiertages "Memorial Day" geschlossen.

Der Dow Jones büsste am Freitag 0,61 Prozent ein und schloss bei 41'603,07 Punkten, nachdem er bereits zum Börsenstart deutlich abgenommen hatte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich klar schwächer und rutschte bis zum Ende der Freitagsitzung um 1 Prozent auf 18'737,21 Punkte ab.

US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die gegen die Europäische Union verhängten Zölle bis zum 9. Juli aufgeschoben werden. Am 1. Juni sollten Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten. Trump schrieb in einem Social-Media-Post, er habe einen Anruf von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhalten, in dem sie um eine Verlängerung gebeten habe. "Es war mein Privileg, dies zu tun", schrieb er. "Sie sagte, wir werden uns schnell zusammensetzen und sehen, ob wir eine Lösung finden können", sagte Trump vor einer Schar von Reportern. Die Verlängerung der Zollfrist erfolgte, nachdem Trump der EU am Freitagmorgen unerwartet Zölle in Höhe von 50 Prozent angedroht hatte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Dienstag Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,16 Prozent auf 37'470,03 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite stellenweise um 0,33 Prozent tiefer bei 3'335,76 Zählern.

In Hongkong notiert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,18 Prozent tiefer bei 23'241,23 Stellen.

An den Börsen in Ostasien dominieren am Dienstag negative Vorzeichen, wobei sich die Verluste aber in Grenzen halten. Die US-Börsen waren zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen, so dass von dort keine Impulse kommen.

Zentrales Thema an den Märkten ist unverändert der Handelsstreit der USA mit vielen Ländern. Dass US-Präsident Donald Trump die angekündigten zusätzlichen Zölle auf Einfuhren aus der EU verschoben hat, stützt in Asien nur bedingt, auch wenn die US-Futures in Reaktion auf die Nachricht deutlicher zulegen. An seiner Drohung, Zölle auf iPhones zu erheben, die nicht in den USA hergestellt wurden, hält der Präsident fest, was die Aktien von Apple-Zulieferern in Asien belastet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires