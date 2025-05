Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsende kletterte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.44 Prozent auf 4’570.28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.093 Prozent leichter bei 4’546.09 Punkten in den Handel, nach 4’550.34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4’546.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’580.59 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’348.60 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, bei 4’761.84 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2024, den Wert von 4’508.24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.33 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 1.89 Prozent auf 8.52 GBP), GSK (+ 1.58 Prozent auf 14.48 GBP), SAP SE (+ 1.28) Prozent auf 265.65 EUR), Airbus SE (+ 1.25 Prozent auf 162.20 EUR) und BASF (+ 1.20 Prozent auf 42.87 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1.40 Prozent auf 44.99 GBP), Enel (-1.04 Prozent auf 8.06 EUR), Zurich Insurance (-0.85 Prozent auf 582.00 CHF), Roche (-0.61 Prozent auf 260.90 CHF) und National Grid (-0.50 Prozent auf 10.86 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 23’649’792 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 305.995 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch