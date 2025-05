NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die im Pkw-Bereich erzielte Marge habe im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da Auswirkungen durch die US-Zölle immer wahrscheinlicher würden, reduzierte er dennoch seine diesjährigen Schätzungen für den Autobauer./tih/he;