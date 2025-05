SMI im Plus -- DAX wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schliessen uneins

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts.

Der SMI begann den Handel 0,88 Prozent höher bei 12'305,56 Einheiten. Im Anschluss zeigt er sich weiterhin freundlich.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der positiven Tendenz des Leitindex. Zuvor hatten sie die Sitzung 0,90 Prozent im Plus bei 16'922,82 Punkten respektive 1,00 Prozent stärker bei 2'005,90 Einheiten eröffnet.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag ganz im Zeichen der neuesten Wendungen im US-Zollstreit mit der EU mit Gewinnen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU nun um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben zu wollen. Entsprechend zeichnen sich auch an anderen wichtigen europäischen Märkten Kursgewinne ab.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen Anleger am Montag zu.

Der DAX eröffnete 1,61 Prozent höher bei 24'009,10 Punkten. Im weiteren Verlauf baut er seine Gewinne aus.

Der DAX erholt sich am Montag ein gutes Stück von seinem Zoll-Schock vor dem Wochenende. Denn US-Präsident Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben. Dies sorgt bei den Anlegern für etwas Erleichterung. Am Freitag war der DAX zunächst bis auf drei Punkte an seinen jüngsten Rekord bei 24'152 Zählern herangelaufen, dann aber nach der Zoll-Drohung bis auf 23'274 Punkte abgedreht. An der 21-Tage-Linie im Bereich der alten Rekorde vom März fanden sich jedoch wieder Käufer, sodass im Kurschart eine kleine Top-Bildung noch abgewendet werden konnte.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verabschiedeten sich tief im Minus ins Wochenende.

Der Dow Jones büsste 0,61 Prozent ein und schloss 0,61 Prozent tiefer bei 41Ä603,07 Punkten, nachdem er bereits zum Börsenstart deutlich abgenommen hatte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich etwas zu Anfang klar schwächer und rutschte bis zum Ende der Sitzung um 1 Prozent auf 18'737,21 Punkte ab.

Auslöser für den Kursrutsch war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. Juni Strafzölle von 50 Prozent auf EU-Produkte zu erheben. Die Verhandlungen mit der Europäischen Union seien gescheitert, erklärte Trump auf der Plattform Truth Social. Zugleich stellte er in Aussicht, auf die Zölle zu verzichten, sofern die betroffenen Produkte in den USA produziert oder hergestellt würden.

Die Marktstimmung wurde zudem weiterhin durch die hohe Staatsverschuldung der USA belastet. Diese dürfte sich durch das von Trump geplante Steuer- und Ausgabengesetz weiter verschärfen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenbeginn keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,00 Prozent auf 37'531,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite hingegen um 0,05 Prozent tiefer bei 3'346,84 Zählern.

In Hongkong verlor der Hang Seng schlussendlich 1,35 Prozent bei 23'282,33 Stellen.

Zum Start in die neue Woche liess sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. An einigen Börsenplätzen ging es aufwärts, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der EU die angedrohten zusätzlichen Zölle in den Juli verschoben hat. Allerdings steht eine Einigung mit vielen asiatischen Handelspartnern noch aus, was die Stimmung an einigen Märkten dämpft.

Technologiewerte wurden mit den negativen Vorgaben aus den USA vielerorts verkauft. Apple-Zulieferer werden belastet von der Drohung Trumps, Zölle von 25 Prozent auf alle ausserhalb der USA hergestellten iPhones zu erheben. In den USA und Grossbritannien ruht der Handel am Montag wegen lokaler Feiertage, was auch in Asien die Anleger etwas zur Zurückhaltung veranlassen könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires