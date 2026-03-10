Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’145 0.8%  Bitcoin 53’367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Advanced Emissions Solutions Aktie 21034281 / US00770C1018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 01:04:49

Arq, Inc. Q4 Loss Increases

Advanced Emissions Solutions
2.72 EUR -2.86%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Arq, Inc. (ARQ) reported Loss for its fourth quarter of -$50.03 million

The company's bottom line totaled -$50.03 million, or -$1.20 per share. This compares with -$1.34 million, or -$0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $29.43 million from $27.04 million last year.

Arq, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$50.03 Mln. vs. -$1.34 Mln. last year. -EPS: -$1.20 vs. -$0.03 last year. -Revenue: $29.43 Mln vs. $27.04 Mln last year.