08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Advanced Emissions Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Emissions Solutions
2.80 EUR -4.11%
Advanced Emissions Solutions wird am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Emissions Solutions für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,068 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,6 Millionen USD gegenüber 27,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,129 USD im Vergleich zu -0,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 119,5 Millionen USD, gegenüber 109,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch