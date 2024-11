Apple Intelligence: iPhone-Verkäufe bleiben von Neuerungen vorerst unberührt

• Apple setzt Fokus auf KI• iPhone 16 umfasst KI-Anwendungen• Apple Intelligence als kostenloses Software-Update erhältlich

Mit der Veröffentlichung von Apple Intelligence für die neueste iPhone-Generation dürfte Apple einen weiteren Schritt in Richtung Künstliche Intelligenz gemacht haben. Ein deutlicher Anstieg der iPhone-Verkäufe wird wohl dennoch etwas auf sich warten lassen, wie MarketWatch berichtet. Die Auswirkungen auf die Umsatzzahlen dürften frühestens im ersten Quartal 2025 sichtbar werden.

Langsamer Start für Apple Intelligence und das iPhone 16

Im September präsentierte Apple die iPhone-16-Modelle, die neben anderen Funktionen erste Anwendungen der neuen Apple-Intelligence-Technologie aufweisen. Die Einführung dieser Funktion erfolgt schrittweise, zunächst exklusiv in den USA und nur für die neuen Modelle des iPhone 16 sowie für das High-End-iPhone 15. So umfasst Apple Intelligence Stand jetzt Tools wie die Korrektur von Nachrichten und die Erstellung von Kalendereinträgen. Analysten zufolge sei der Start jedoch eher verhalten und die ersten Rückmeldungen würden gemischt ausfallen: So würden einige der präsentierten Funktionen an bereits existierende Anwendungen auf Android -Smartphones erinnern, wie MarketWatch berichtet. Wedbush-Analyst Dan Ives spricht in diesem Zusammenhang von einer "mehrjährigen KI-Reise". Diese würde es Apple ermöglichen, "einen wahren Superzyklus" im Bereich grosser technologischer Durchbrüche zu erleben.

Erwartungen für das Dezember-Quartal: Ein erster Test für Apple Intelligence

Apple wird das Dezember-Quartal wohl als erstes Testfeld für die iPhone-16-Verkäufe nutzen, das insbesondere für die Feiertagssaison entscheidend ist. Apple Intelligence selbst ist als kostenloses Software-Update erhältlich und dürfte zunächst keinen direkten Einfluss auf den Umsatz haben. Ob es jedoch dazu beiträgt, eine grössere Nachfrage nach dem iPhone 16 zu generieren, bleibt abzuwarten.

Wie auch beim Apple Watch-Launch könnte Apple Intelligence zunächst einen schleppenden Start verzeichnen, bevor sich ein potenziell bedeutender Einfluss auf die Finanzzahlen zeigt. Investoren dürften zwar auf eine rasche Etablierung hoffen, werden sich aber wohl auf eine längere Entwicklungszeit einstellen müssen, bis Apple Intelligence als treibende Kraft in der iPhone-Verkaufsstrategie voll zur Geltung kommen wird.

Redaktion finanzen.ch