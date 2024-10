Apple-Aktie dennoch im Minus: Gewinnplus bei Apple höher als erwartet

Das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2024 endete für Apple mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,64 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Plus von 1,47 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet war. Experten hatten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 US-Dollar je Anteilsschein prognostiziert.

Der Umsatz des iPhone-Herstellers lag im abgelaufenen Quartal bei 94,9 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Apple die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 94,52 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der Konzern aus Cupertino 89,50 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 erzielte der Tech-Konzern unter Leitung von Tim Cook einen Gewinn von 6,75 US-Dollar je Aktie, nachdem das EPS im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 6,16 US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten hier mit 6,71 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr auf 391,035 Milliarden US-Dollar (Expertenschätzungen: 390,48 Milliarden US-Dollar), nach 383,29 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum.

Die Apple-Aktie zeigt sich am Donnerstag im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 1,51 Prozent im Minus bei 222.50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch