Ray Dalio zur US-Wirtschaft: Ohne Reform droht fiskales Desaster

• USA vor wirtschaftlichem Herzinfarkt?• Schuldenkrise im Mittelpunkt• Rückblick in die 90er soll Lösungsansatz verdeutlichen

Starinvestor Ray Dalio warnt in einem Interview mit Fox Business eindringlich vor den Folgen der ausufernden Staatsverschuldung in den USA. Mit aktuell über 36 Billionen US-Dollar Schulden und jährlichen Defiziten von rund 6,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sieht er die US-Wirtschaft in gefährlicher Schieflage. Bleibt eine Kurskorrektur aus, könne dies innerhalb der nächsten drei Jahre zu einem "wirtschaftlichen Herzinfarkt" führen, so Dalio zudem in einem Beitrag auf der Plattform X.

The basic picture has not changed - if the US doesn’t cut the deficit to 3% of the GDP, and soon, we risk facing an economic heart attack in the next three years.



The good news is that these cuts are possible. If we change spending and income (tax returns) by 4% while the… pic.twitter.com/S80VAyII2v