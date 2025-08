US-Zölle weiter im Fokus: SMI kräftig im Minus erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mehrheitlich fester - Nikkei tiefrot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart tiefrot erwartet.

Der SMI zeigt sich in vorbörslichen Indikationen deutlich schwächer.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich für den Börsenstart am Montag tiefrote Notierungen ab. Denn während die europäischen und US-Börsen noch am Freitag auf die neuerliche Zoll-Keule von US-Präsident Donald Trump reagieren konnten, blieben die Märkte hierzulande wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

Ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag liess US-Präsident Donald Trump den Zoll-Hammer auf die Schweiz niedergehen: Künftig sollen Zölle in Höhe von 39 Prozent auf Importe von Schweizer Waren fällig werden. Das ist noch schlimmer als befürchtet und liegt auch klar über den im April noch angekündigten 31 Prozent. In Kraft treten soll die Massnahme am 7. August.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag etwas höher starten.

Der DAX notiert vorbörslich moderat im Plus.

Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholen. Vergangenen Freitag hatten durchwachsene Geschäftszahlen grosser Unternehmen und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Für Unsicherheit sorge zudem die Entlassung der Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik durch US-Präsident Donald Trump. Künftig könnten nun durchaus Zweifel an wichtigen Konjunkturdaten aufkommen.

Trotz der jüngsten Kursverluste verzeichnet der DAX im laufenden Jahr immer noch einen Gewinn von rund 18 Prozent. "Die Korrektur war überfällig", sagte denn auch Christoph Geyer, Experte für die technische Analyse von Finanzmärkten. Dabei könnte der schwache Freitag nur ein Vorgeschmack auf das sein, was bis Ende September in einer typischerweise ohnehin eher schwachen Börsenphase noch drohe.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenende im Minus.

Der Dow Jones schloss 1,23 Prozent tiefer bei 43'588,58 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 2,24 Prozent tiefer bei 20'650,13 Punkten ins Wochenende.

Mit kräftigen Abgaben zeigte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche: Vor allem die wieder aufflammenden Zollsorgen drückten auf das Sentiment. Bereits kurz vor Ablauf der Frist, die US-Präsident Donald Trump Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu unterbreiten, hat das Weisse Haus zahlreiche nun neue Zölle verhängt. So sind die Zölle auf kanadische Importe auf 35 Prozent angehoben worden, die Schweiz wird mit Zöllen von 39 Prozent bedacht oder Indien mit 25 Prozent. Allerdings sollen die Zölle erst am 7. August in Kraft treten, so das noch Zeit für Verhandlungen bleibt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich mit Gewinnen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,46 Prozent auf 40'202,23 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,20 Prozent im Plus bei 3'567,02 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,49 Prozent auf 24'627,25 Indexpunkte.

Uneinheitlich gestaltet sich der Wochenauftakt an den Aktienmärkten in Fernost. Hauptthema ist das Abwägen und Verdauen der von den USA per 1. August verhängten Importzölle gegen praktisch alle Länder, wobei sie in einzelnen Fällen besonders drastisch ausgefallen sind.

Der Nikkei wird belastet wie schon am Freitag die US-Börsen von der Zollproblematik und schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Dazu kommt als Bremser der stark befestigte Yen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten den Dollar auf breiter Front stark unter Druck gebracht hatten, begleitet von deutlich sinkenden US-Marktzinsen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires