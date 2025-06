NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Mai spreche dafür, dass niedrig-zweistelliges Wachstum der Serviceumsätze im Gesamtjahr weiter erreichbar sei, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Appstore-Zahlen./ag/ajx;