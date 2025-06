NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Entwicklerkonferenz WWDC habe keine großen Neuigkeiten gebracht, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe aber ein umfangreiches Redesign, das die Bedeutung von iOS bei existierenden Kunden untermauere. Neue Anwender dürfte es ohne neue KI-Features allerdings kaum geben./ag/tav;