Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels leichter

Zum Handelsende sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.23 Prozent auf 43’588.58 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.438 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.21 Prozent auf 44’665.82 Punkte an der Kurstafel, nach 44’130.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 43’781.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 43’340.68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 3.02 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44’494.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’752.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40’347.97 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2.82 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.79 Prozent auf 343.41 USD), Johnson Johnson (+ 1.57 Prozent auf 167.33 USD), Merck (+ 1.50 Prozent auf 79.29 USD), Coca-Cola (+ 1.43 Prozent auf 68.86 USD) und McDonalds (+ 0.94 Prozent auf 302.89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-8.27 Prozent auf 214.75 USD), UnitedHealth (-4.72 Prozent auf 237.77 USD), 3M (-3.22 Prozent auf 144.41 USD), Salesforce (-2.94 Prozent auf 250.74 USD) und Apple (-2.50 Prozent auf 202.38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’273’211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.797 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.76 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch