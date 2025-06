NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Technologieriesen nach unten. Mittelfristig dürfte die Nachfrage von Vorzieheffekten bei den Käufen der Unternehmensprodukte sowie konjunkturellem Gegenwind leiden, schrieb er./rob/gl/edh;