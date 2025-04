Apple boostet KI: Millionen-Deal mit NVIDIA

• Apple mit Millionen-Investition• NVIDIA-Server für Apple Produkte• "Apple Intelligence"-Initiative nimmt weiter an Fahrt auf

Apple hat laut "QUARTZ" etwa eine Milliarde US-Dollar in Hochleistungsserver von NVIDIA investiert. Wie aus einer Analyse von Loop Capital Markets hervorgeht, die der Nachrichtenseite vorliegt, habe der iKonzern grosse Mengen an Servern des Typs GB300 NVL72 bestellt. Diese beinhalten die neuen Blackwell Ultra-Chips und werden von den Hardware-Spezialisten Super Micro und Dell gefertigt. Jeder einzelne dieser leistungsstarken Server soll zwischen 3,7 und 4 Millionen US-Dollar kosten. Ananda Baruah, Analyst bei Loop Capital Markets, schätzt in diesem Zusammenhang, dass Apple etwa 250 Server erworben hat.

Der Zweck dieser Anschaffung sei laut Baruah klar: Apple plane offenbar, eigene generative KI-Modelle zu betreiben oder zu trainieren. Das Unternehmen geriet zuletzt in die Kritik, nachdem es die geplante Einführung einer KI-gestützten Version seines Sprachassistenten Siri verschoben hatte. Die Entwicklung neuer KI-Funktionen für Apple-Geräte ist Teil der "Apple Intelligence"-Initiative, die das Unternehmen bereits im Juni letzten Jahres auf der WWDC-Entwicklerkonferenz vorgestellt hat.

Veränderte KI-Strategie nach Investorendruck?

Apple hatte im vergangenen Jahr erstmals eine verbesserte Siri-Version auf Basis eines grossen Sprachmodells (LLM Siri) angekündigt. Diese Neuerung sollte ursprünglich mit dem iOS 18.4-Update erscheinen, doch der Tech-Konzern hat die Veröffentlichung nun auf nächstes Jahr verschoben. Die Verzögerung löste nicht nur Unmut unter den Nutzern aus, sondern hatte auch finanzielle und juristische Folgen. So wurde eine Sammelklage eingereicht, da Apple-Kunden durch gezielte Werbung den Eindruck gewonnen hatten, dass die neuen KI-Funktionen bereits zum Start der neuesten iPhone-Generation verfügbar sein würden.

Loop Capital-Analysten sehen die Verzögerung wohl als Folge von Apples bisheriger Zurückhaltung gegenüber generativer KI. Bisher schien das Unternehmen auf klassische KI-Methoden und maschinelles Lernen zu setzen. Doch die jüngsten Investitionen in leistungsstarke Server könnten nun ein potenzielles Umdenken signalisieren. Apple scheint seine Strategie anzupassen und sich stärker auf fortgeschrittene generative KI-Technologien zu konzentrieren, um mit Wettbewerbern wie OpenAI, Amazon und Google Schritt zu halten.

Mit den neuen Servern könnte Apple nicht nur Siri auf ein neues Level heben, sondern auch weitere KI-gestützte Funktionen in seine Produkte integrieren. Ob und inwiefern sich dieser Kurswechsel langfristig auszahlt, bleibt wohl zunächst abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch