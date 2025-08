Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart in Rot.

Der SMI konnte seine anfänglichen Abschläge verkleinern und schloss 0,15 Prozent leichter bei 11'818,63 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und bendeten den Handel mit moderaten Verlusten von 0,23 Prozent bei 16'486,77 Einheiten, bzw. 0,22 Prozent bei 1'964,52 Zählern.

Auslöser für die Schwäche war die Zollkeule, die US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz und auch andere Länder ausgefahren hat. Am Freitag hatte Trump für die Schweiz einen künftigen Zollsatz von 39 Prozent ausgerufen. Allerdings hat der Leitindex SMI nach einem schwachen Start zu einer Gegenbewegung angesetzt und den grössten Teil der Einbussen wieder wettgemacht. "Ich hätte es viel schlimmer erwartet", meinte ein Händler. Die Stimmung am Markt sei von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Panik sei aber keine zu sehen.

Es sei wohl gar nicht so schlecht gewesen, dass die Schweizer Böse am Freitag, dem Schweizer Nationalfeiertag, geschlossen war, sagte ein Händler. Denn so hätten die Marktteilnehmer etwas mehr Zeit gehabt, sich auf den heutigen Tag vorzubereiten. "Die Anleger sind zwar verunsichert, halten sich aber mit Verkäufen zurück. Sie hoffen, dass in den kommenden Tagen noch eine Lösung gefunden werden kann." Zudem könnten international tätige Grosskonzerne (aus dem SMIM) mit der Zollsituation besser umgehen, als die vielen KMU mit einer starken Produktionsbasis in der Schweiz, hiess es am Markt. Dies zeigen auch Stellungnahmen von AWP befragten Unternehmen. Positiv sei zudem, dass nach dem unerwartet schlechten Arbeitsmarktbericht vom Freitag nun die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch das Fed gestiegen sei.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich nach den zuletzt deutlichen Abgaben am Montag höher.

Der DAX baut seine frühen Gewinne im Anschluss kräftig aus und ging letztlich 1,42 Prozent im Plus bei 23'757,69 Punkten in den Feierabend.

Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart etwas erholt. Der DAX habe mit dem Absturz unter 23'500 Punkte am Freitag endgültig vom Konsolidierungs- in den Korrekturmodus gewechselt, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Auch wenn in den kommenden Tagen leichte Erholungsbewegungen zu sehen sein sollten, dürfte die übergeordnete Richtung zunächst abwärtsgerichtet bleiben", glaubt der Experte.

Aus Branchensicht standen Europas Bankenwerte ganz oben in der Anlegergunst, nachdem sie am Freitag um rund drei Prozent abgesackt waren. Sie profitierten unter anderem vom jüngsten Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht EBA. Demnach sind die Geldhäuser in der Europäischen Union für eine schwere Wirtschaftskrise gut gerüstet.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen am Montag nach den jüngst deutlichen Verlusten auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schaffte es 1,34 Prozent höher bei 44'174,68 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu, hier betrug das Plus 1,87 Prozent auf 23'188.61 Zähler.

Auftrieb gaben Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie vorsichtig optimistische Signale im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Gouverneurin Adriana Kugler gab ihr Amt im Führungsgremium der Fed überraschend vorzeitig am Freitag ab. Einen Grund nannte sie nicht. Präsident Donald Trump wittert nun seine Chance. Mit der anstehenden Neubesetzung will er den künftigen Kurs der Fed in seinem Sinn beeinflussen, denn das Gremium legt den wichtigen Leitzins fest, der indirekt das Wirtschaftswachstum fördern kann.

Dem US-Präsidenten obliegt die Nominierung der Fed-Gouverneure, die dann vom Senat bestätigt werden müssen. Von Fed-Chef Jerome Powell forderte Trump ebenfalls und bereits seit Längerem den Rücktritt, da dieser bisher einer Senkung der Leitzinsen widersprochen hat. Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Kuglers Amtszeit wäre im Januar zu Ende gegangen.

Dass Trump obendrein die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, Erika McEntarfer, feuerte und ankündigte, in den kommenden Tagen auch hier einen Ersatz bekanntgeben zu wollen, schürte Unsicherheit. Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, weckte das Vorgehen Trumps "einmal mehr die Angst vor der zukünftigen politischen Unabhängigkeit solcher Institutionen und Berichte".

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Dienstag zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent auf 40'518,64 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,53 Prozent im Plus bei 3'602,13 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,27 Prozent auf 24'799,67 Indexpunkte.

Angetrieben von der Erholung an den US-Börsen verzeichnen auch die asiatischen Märkte am Dienstag Kursgewinne. Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA nähren Hoffnungen auf eine Zinssenkung beim Fed-Treffen im September und sorgen für eine positive Stimmung an den Märkten.

Das Thema Handelszölle bleibt jedoch weiterhin aktuell: Die USA verhängen hohe Importzölle gegen mehrere Länder, während Präsident Trump Indien mit zusätzlichen Strafzöllen wegen seiner russischen Ölimporte droht.

Ein positiver Impuls kommt aus China: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im Juli überraschend deutlich von 50,6 auf 52,6 gestiegen und signalisiert damit eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Analysten hatten lediglich mit einem Wert von 50,4 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires