Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.87 Prozent fester bei 23’188.61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.982 Prozent fester bei 22’986.77 Punkten, nach 22’763.31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 22’973.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’191.04 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22’866.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’102.61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18’440.85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.55 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’589.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 27.49 Prozent auf 682.78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.17 Prozent auf 389.24 USD), AppLovin A (+ 4.18 Prozent auf 395.01 USD), Constellation Energy (+ 4.14 Prozent auf 354.89 USD) und Palantir (+ 4.14 Prozent auf 160.66 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen ON Semiconductor (-15.58 Prozent auf 47.97 USD), DexCom (-3.82 Prozent auf 76.25 USD), Adobe (-2.57 Prozent auf 338.85 USD), The Kraft Heinz Company (-2.23 Prozent auf 26.80 USD) und Amazon (-1.44 Prozent auf 211.65 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’675’609 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.662 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.18 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.84 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch