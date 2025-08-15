Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags

Um 20:01 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.07 Prozent auf 6’463.88 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 50.305 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.272 Prozent stärker bei 6’486.11 Punkten, nach 6’468.54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’481.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’441.85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’243.76 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Stand von 5’916.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’543.22 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’481.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 13.77 Prozent auf 308.87 USD), Enphase Energy (+ 11.82 Prozent auf 36.03 USD), Moderna (+ 6.26 Prozent auf 28.36 USD), Centene (+ 6.15 Prozent auf 28.59 USD) und Intel (+ 6.04 Prozent auf 25.30 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Applied Materials (-13.89 Prozent auf 162.09 USD), KLA-Tencor (-8.39 Prozent auf 875.27 USD), Lam Research (-7.05 Prozent auf 99.81 USD), Cisco (-4.60 Prozent auf 66.11 USD) und Micron Technology (-3.40 Prozent auf 121.03 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’760’070 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.802 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch